Bắt giữ đối tượng trộm xe máy sau 36 giờ tiếp nhận tin báo

Công an phường Long Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp 2 xe máy, thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả cho bị hại chỉ sau chưa đầy 36 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Ngày 15-7, Công an phường Long Phước (TPHCM) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Văn Thường (SN 1974) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ 2 xe máy trả lại cho người bị hại.

Đối tượng cùng tang vật

Trước đó, Công an phường Long Phước tiếp nhận tin báo của ông L.V.T về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 xe máy dựng trước nhà vào rạng sáng. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Ban Chỉ huy Công an phường chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rà soát camera, xác minh các đối tượng nghi vấn và truy xét.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thường là nghi phạm. Phát hiện đối tượng sử dụng một trong hai xe máy của bị hại để rời khỏi địa bàn, các tổ công tác lập tức truy bám. Dù đối tượng liên tục thay đổi hướng di chuyển, tìm cách đối phó, lực lượng công an vẫn kiên trì bám sát dấu vết.

Chưa đầy 36 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thường khi đối tượng đang điều khiển xe máy của bị hại lưu thông trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình. Toàn bộ tài sản bị mất được thu hồi, trao trả cho người dân.

MẠNH THẮNG