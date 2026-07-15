Khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Tối 15-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Thành Nam phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” xảy ra tại TP Hà Nội, ngày 15-7, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người.

Các bị can gồm: Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội, Giám đốc Nhà Xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn, sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Trưởng Ban biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.

Bị can Đào Bá Đoàn. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Theo tài liệu điều tra, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thúy Hằng. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Theo cơ quan công an, hành vi của các bị can phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, liên quan vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Nam và 1 người khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG