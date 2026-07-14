Cà Mau: Chưa có căn cứ chứng minh thí sinh dùng điện thoại khi thi tốt nghiệp THPT 2026

Đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng vẫn chưa tìm được chủ tài khoản đăng tải thông tin tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại khi thi môn Toán và Ngữ văn.

Ngày 14-7, tại hội nghị tổng kết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết, đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng vẫn chưa tìm được chủ tài khoản đăng tải thông tin tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại khi thi môn Toán và Ngữ văn.

Theo ông Nguyễn Văn Đen, đây là tài khoản ẩn danh, có máy chủ ở nước ngoài, chủ tài khoản có 3 tài khoản dự phòng đăng thông tin tương tự, phòng trường hợp chặn tài khoản này sẽ chuyển sang tài khoản khác. Việc xác minh thông tin chủ tài khoản gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang thông tin về tài khoản ẩn danh

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng Phòng Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng công an vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm chủ tài khoản. Qua làm việc với nhà trường, cá nhân có liên quan, đến thời điểm này vẫn chưa có căn cứ chứng minh thí sinh có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán như thông tin đăng tải.

“Trước khi có kết luận chính thức, khuyến cáo người dân không nên chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh", Thượng tá Nguyễn Trường Sang nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin: thí sinh T.T.Q. (học lớp 12A1, Trường THPT Hồ Thị Kỷ) sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bài đăng còn cho rằng nhiều thí sinh cùng phòng thi nhìn thấy sự việc nhưng không báo với cán bộ coi thi, sau đó có người phản ánh với nhà trường và điện thoại của thí sinh bị thu giữ.

TẤN THÁI