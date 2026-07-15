Hạn chế rủi ro khi chơi hụi

Chủ hụi phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức từ hai dây hụi trở lên.

Bạn đọc Phan Hồng Ngọc (ngụ phường Tam Bình, TPHCM), hỏi: Đăng ký chơi hụi thế nào để hạn chế rủi ro mất tiền?

Trả lời: Theo Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, chủ hụi phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức từ hai dây hụi trở lên. Nội dung thông báo, gồm: Thông tin của chủ hụi (họ tên, CCCD, nơi cư trú), thời gian bắt đầu và kết thúc dây hụi, tổng giá trị các phần hụi tại kỳ mở hụi và tổng số thành viên.

Trường hợp chủ hụi không thực hiện thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Như vậy, người dân cần lựa chọn tham gia các dây hụi do người có uy tín, đã có đăng ký tại UBND cấp xã để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp có xảy ra tranh chấp.

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN (Đoàn Luật sư TPHCM) - SONG MAI ghi