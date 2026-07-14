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Đắk Lắk: Phát hiện bộ xương người tại khu vực rẫy

SGGPO

Ngày 14-7, Công an xã Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra vụ việc một bộ xương người được phát hiện trong khu vực rẫy của người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 13-7, Công an xã Ea H'Leo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ xương người tại khu vực rẫy của ông Đ.M.H., thuộc tiểu khu 19, thôn 2, xã Ea H'Leo, gần bãi rác của xã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.

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Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Theo ghi nhận ban đầu, bộ xương được phát hiện trên một khu vực đồi đá nhỏ, ít người qua lại, xung quanh có nhiều cây cối rậm rạp, giáp ranh rẫy tiêu và vườn bạch đàn của người dân. Tại hiện trường cũng ghi nhận khu vực này có dấu hiệu từng xảy ra cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa

Ea H'leo Dấu vết xương người điều tra nguyên nhân tìm danh tính

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