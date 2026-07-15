Đắk Lắk: Làm rõ việc bé trai bị mẹ ruột tạt nước sôi gây bỏng

Tối 15-7, Công an xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh thông tin một bé trai trên địa bàn bị mẹ ruột tạt nước sôi vào người, gây bỏng.

Trước đó, tài khoản có tên N.Đ. đăng tải bài viết lên mạng xã hội phản ánh vụ việc một bé trai bị mẹ ruột dùng nước sôi tạt lên người. Gia đình bé trai này sống tại đường Trần Quốc Toản (xã Ea Đrăng).

Kèm theo bài viết là hình ảnh một bé trai với vùng lưng đỏ ửng, xuất hiện nhiều vết phồng rộp, nghi do bị bỏng nước sôi. Người đăng tải bài viết cho biết, bé trai nhiều lần bị bạo hành và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Hình ảnh bé trai bị bỏng được đăng tải lên mạng xã hội

Theo nguồn tin từ Công an xã Ea Đrăng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tạt nước sôi vào bé trai là mẹ ruột của em.

Người mẹ cũng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ việc đã nhờ em này vào rẫy lấy sạc điện thoại. Tuy nhiên, bé trai chở bạn đi chơi tại khu vực rẫy có ao hồ, khiến người mẹ bức xúc, dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát.

Công an xã Ea Đrăng đang xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG