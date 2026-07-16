8 năm sau vụ cháy chung cư Carina: TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm lần hai phần trách nhiệm dân sự

Ngày 16-7, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm lần hai đối với phần trách nhiệm dân sự trong vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại chung cư Carina năm 2018. HĐXX xác định Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư) và Công ty SEJCO (đơn vị quản lý, vận hành chung cư) đều có lỗi, phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Tại phiên tòa, các bị hại và doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu Công ty Hùng Thanh và Công ty SEJCO bồi thường thiệt hại.

Hình ảnh vụ cháy chung cư Carina tháng 3 năm 2018

Luật sư của Công ty Hùng Thanh trình bày, sau vụ cháy, chủ đầu tư đã bồi thường, hỗ trợ các bị hại hơn 108 tỷ đồng. Doanh nghiệp đề nghị HĐXX xem xét khoản hơn 72 tỷ đồng là chi phí khắc phục hậu quả vụ cháy. Theo quan điểm của Công ty Hùng Thanh, doanh nghiệp chỉ phải chịu 30% trách nhiệm, Công ty SEJCO chịu 70% trách nhiệm và phải hoàn trả khoản hơn 72 tỷ đồng mà chủ đầu tư đã chi để khắc phục hậu quả. Đối với yêu cầu bồi thường của cư dân và các bên liên quan, luật sư đề nghị HĐXX chỉ chấp nhận các yêu cầu có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX buộc Công ty Hùng Thanh bồi thường 2/3 tổng thiệt hại của vụ án, phần còn lại do Công ty SEJCO bồi thường.

HĐXX nhận định, phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Trưởng ban Quản lý chung cư Carina) đã được giải quyết bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với phần trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định Công ty Hùng Thanh và Công ty SEJCO đều có lỗi dẫn đến vụ cháy nên phải liên đới bồi thường thiệt hại. Sau vụ cháy, Công ty Hùng Thanh bồi thường, hỗ trợ các bị hại hơn 108 tỷ đồng, trong khi Công ty SEJCO bồi thường, nên phải liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định.

HĐXX cũng dành quyền khởi kiện cho Công ty Hùng Thanh đối với Công ty SEJCO bằng vụ án dân sự khác để yêu cầu hoàn trả phần nghĩa vụ bồi thường mà doanh nghiệp này cho rằng mình đã thực hiện thay.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 23-3-2018, vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina, bắt nguồn từ tia lửa điện phát sinh từ một xe máy để dưới tầng hầm và lan rộng. Dù vậy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động không hoạt động.

Vụ cháy làm 13 người tử vong, 72 người bị thương, gần 500 xe máy và 81 ô tô bị thiêu rụi.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Tùng biết hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chung cư bị hư hỏng, không hoạt động nhưng không chỉ đạo sửa chữa, dẫn đến hệ thống không vận hành khi xảy ra cháy. Nguyễn Quốc Tuấn biết hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được khắc phục nhưng không kiến nghị Công ty Hùng Thanh sửa chữa.

Tháng 12-2023, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". HĐXX đồng thời tách yêu cầu bồi thường của một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết bằng vụ án dân sự khi các bên có yêu cầu.

Sau đó, Nguyễn Văn Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị hại kháng cáo, đề nghị hủy phần dân sự của bản án sơ thẩm. Công ty Hùng Thanh kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án, phân định rõ tỷ lệ lỗi và trách nhiệm bồi thường giữa Công ty Hùng Thanh, Công ty SEJCO và đơn vị bảo vệ.

Tháng 7-2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt đối với Nguyễn Văn Tùng xuống còn 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Đối với kháng cáo của một số bị hại, HĐXX phúc thẩm nhận định Công ty Hùng Thanh đã bồi thường, nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét yêu cầu buộc Công ty SEJCO liên đới bồi thường; đồng thời chưa làm rõ mức độ lỗi và trách nhiệm bồi thường của các bên mà tách nội dung này sang vụ án dân sự khác để giải quyết. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm tuyên hủy phần dân sự của bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TPHCM giải quyết lại theo quy định.

SONG MAI