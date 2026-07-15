TP Đồng Nai: Thông tin thí sinh mang điện thoại vào phòng thi là sai sự thật

Chiều 15-7, Công an Đồng Nai cho biết đã phối hợp Sở GD-ĐT xác minh các nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có thông tin cho rằng 2 thí sinh trên địa bàn mang điện thoại vào phòng thi và có bất thường về điểm thi.

Các Tài khoản trên mạng xã hội đăng tải các nội dung có liên quan việc gian lận trong thi cử

Qua xác minh, cơ quan công an xác định các thông tin trên là sai sự thật.

Cụ thể, tại Trường THPT Phước Bình, tài khoản “gnhgi_12” đăng thông tin sai về kết quả học tập của một thí sinh, tạo cảm giác bất thường về điểm thi. Kết quả xác minh cho thấy điểm thi thử môn Toán của thí sinh T.T.A.D. là 6 điểm, không phải 4 điểm như nội dung lan truyền.

Tại Trường THPT Long Phước, tài khoản “tuansang3648” đăng bài và có một số bình luận phản ánh thí sinh T.T.Q.M. mang điện thoại vào phòng thi, “cả trường đều biết nhưng không ai phản ánh”, đồng thời cho rằng thí sinh đạt thủ khoa nhưng không được trường biểu dương. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thí sinh này không phải thủ khoa của trường. Ngoài ra, toàn trường đang trong thời gian nghỉ hè nên không có việc giáo viên, học sinh bàn tán, gây dư luận tiêu cực về kết quả của thí sinh.

Công an Đồng Nai đã mời người đăng bình luận trong bài viết làm việc. Người này thừa nhận nội dung chỉ mang tính “đùa giỡn”, đồng thời đã gỡ bài viết, đăng thông tin đính chính và xin lỗi.

Công an TP Đồng Nai cho biết đang tiếp tục phối hợp ngành giáo dục và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh các thông tin phản ánh sai phạm trên không gian mạng liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân, thí sinh nếu phát hiện vấn đề sai phạm trong thi cử cần gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định. Việc tự ý đăng tải, suy diễn hoặc chia sẻ thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng có thể tiếp tay cho tin giả, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh, học sinh và tạo dư luận xấu.

XUÂN TRUNG