Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ phục vụ công tác mở rộng điều tra. Ảnh: QH

Các đối tượng bị khởi tố trú tại 6 xã, phường gồm: phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam và xã Tây Sơn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản trên các website cá cược để tổ chức cá độ bóng đá.

Rạng sáng 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác, đồng loạt khám xét 19 địa điểm tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Qua khám xét, công an thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng lợi dụng sức hút của vòng chung kết World Cup 2026 để lôi kéo người tham gia cá cược. Nhóm này phân chia tài khoản cá độ, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi, sau đó quy đổi thành tiền để thanh toán thắng thua.

Đường dây hoạt động khép kín trên không gian mạng, thu hút nhiều người tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

NGỌC OAI