Được giao quản lý kho, nhóm nhân viên chiếm đoạt hơn 1.200 tấn chì của công ty

Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can làm việc tại Công ty TNHH L.B. (Khu công nghiệp Becamex Bình Phước), để điều tra các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi), tổ trưởng bộ phận kho; Vũ Văn Toán (33 tuổi), nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền (23 tuổi), nhân viên vật liệu; Cao Văn Nam (31 tuổi), quản lý kho; Nguyễn Văn Hậu (37 tuổi), tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông (43 tuổi), tổ trưởng xe nâng và Trần Kim Thái (29 tuổi), tổ trưởng xe nâng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng được giao quản lý kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH L.B.. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng đã chiếm đoạt nguyên liệu do mình phụ trách, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Văn Hậu là chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức, bằng cách hợp thức hóa số liệu sổ sách, hàng tồn kho nhằm qua mặt ban lãnh đạo công ty.

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 11-2025, công ty bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, với tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN