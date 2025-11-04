Gia Lai: Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả

Ngày 4-11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát GL) và Nguyễn Văn Hạnh (nhân viên) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hạnh bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VIỆN KSND TỈNH GIA LAI

Vào ngày 24-10, Viện KSND tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) và cơ sở sản xuất tại đường Trường Sa (xã Gào).

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc và nguyên liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của công ty, gồm: 4.352kg cà phê thành phẩm (trong đó có 377kg đã đóng gói), 4.320kg đậu nành hạt, 843kg cà phê rang… và một số hương liệu, phụ gia.

Kết quả giám định xác định đây là hàng giả thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Võ Minh Tùng biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp, là hàng thực phẩm giả, nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Văn Hạnh sản xuất, chế biến, bán ra thị trường để thu lợi nhuận.

HỮU PHÚC