Khởi tố hai anh em tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (sinh 1976, trú tại xã Long Hải, TPHCM); khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (sinh 1982, em ruột Hỡi, cùng trú tại xã Long Hải, TPHCM) cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Tư lệnh Biên phòng TPHCM) khởi tố theo quyết định khởi tố vụ án số 07/QĐ-KTVA ngày 23-10, để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM tống đạt các quyết định

Kết quả điều tra xác định, Lê Văn Hỡi là chủ của tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS. Ngày 3-4, tàu cá BV-93269-TS do Lê Văn Hỡi làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Lê Văn Âu làm thuyền trưởng, đưa 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước (xã Long Hải, TPHCM) đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7-4, Hỡi điều hành đưa 2 tàu vào cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng) và tắt thiết bị giám sát hành trình. Ngày 9-4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động 2 tàu cùng 14 thuyền viên (bao gồm 2 thuyền trưởng) rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.

Hai anh em Hỡi và Âu tại cơ quan điều tra

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá. Đến ngày 12-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài thì tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do đánh bắt trái phép trên vùng biển của nước sở tại. Riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời, thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Ngày 5-7, 2 tàu cá cập bến cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TPHCM).

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TPHCM về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra đã tập trung, khẩn trương triển khai các hoạt động điều tra. Chỉ trong thời gian 5 ngày (sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án), ngày 1-11, Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố.

Qua vụ án này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), mọi hành vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

VĂN ANH