Khởi tố nhóm đối tượng hoạt động thẩm mỹ chui

Dù không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, đối tượng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thẩm mỹ thực hiện dịch vụ hút mỡ, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Ngày 6-9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố nhóm đối tượng núp bóng cơ sở thẩm mỹ để hoạt động các dịch vụ trái phép, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an TPHCM đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người dân.

Cơ sở Ho.pital SW. Ảnh: CA

Từ kết quả rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ không phép, Công an TPHCM phát hiện Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM) do đối tượng Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) làm chủ.

Dù không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể từ tháng 1-2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Công an kiểm tra cơ sở Ho.pital SW. Ảnh: CA

Để thu hút khách hàng, Nguyễn Thị Hường đã chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Quảng cáo sai sự thật của cơ sở Ho.pital SW trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Đối tượng Nguyễn Thị Hường. Ảnh: CA

Đối tượng Nguyễn Minh Khải. Ảnh: CA

Đối tượng Dương Tấn Long. Ảnh: CA

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) vẫn được chủ cơ sở này thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Cơ sở Ho.pital SW và những tang vật bị tạm giữ. Ảnh: CA

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải, Dương Tấn Long về tội “Lừa dối khách hàng” để tiếp tục điều tra các sai phạm có liên quan. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật; góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh không phép, đặc biệt là các cơ sở phẩu thuật thẩm mỹ trên địa bàn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.

