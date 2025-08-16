Khởi tố vụ án trốn thuế hơn 79 tỷ đồng tại 3 công ty

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (sinh năm 1976, trú tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về tội trốn thuế theo khoản 3, điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Khương Hoàng, kế toán Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (xã Lao Bảo) đồng thời cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu, buôn bán trâu, bò, heo. Dù biết rõ quy định thuế GTGT, nhưng Hoàng đã hướng dẫn doanh nghiệp hợp thức hóa hóa đơn, ký hợp đồng khống, ghi thuế suất 0% nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Nguyễn Khương Hoàng bị khởi tố

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên liên quan trực tiếp đến 3 công ty. Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (Lao Bảo) trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng. Công ty TNHH LB Phú Trọng (Lao Bảo) trốn thuế gần 32 tỷ đồng. Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (Hải Lăng) trốn thuế hơn 303 triệu đồng. Tổng số tiền thuế bị trốn ước tính trên 79,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

MINH PHONG