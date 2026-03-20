Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, một công dân bị phạt 62,5 triệu đồng

Ngày 20-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng đối với một công dân trên địa bàn.

Ngày 5-3 vừa qua, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026

Theo đó, xử phạt 62,5 triệu đồng đối với công dân V.H.S. (sinh năm 2002, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), do không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ.

Quyết định cũng nêu rõ, công dân V.H.S phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Quá thời hạn mà công dân V.H.S không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 5-3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, nhưng công dân V.H.S vắng mặt, không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 6-2-2026 của Chủ tịch UBND phường Sông Trí.

DƯƠNG QUANG