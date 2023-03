Không cho hoạt động karaoke, vũ trường thiếu an toàn

Thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM cho biết, từ ngày 16-12-2022 đến nay, các địa phương đã kiểm tra 543 lượt tại các cơ sở, ra 88 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 558 triệu đồng. Hiện đã tạm đình chỉ hoạt động 24 cơ sở, đình chỉ hoạt động 158 cơ sở... Thời gian qua có nhiều cơ sở cố tình không cải tạo, sửa chữa, không muốn khắc phục, đợi nghe ngóng tình hình, gây sức ép lên cơ quan quản lý, hoặc tìm cách lách luật, hoạt động chui.

Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục rà soát điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiên quyết không để đây là nơi phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy hoạt động.

Về tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TPHCM, ông Trần Nguyên Hiền, Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở TN-MT TPHCM, cho biết, hiện nay thành phố có khoảng 255 nhà vệ sinh công cộng, tập trung chủ yếu ở các quận: 1, 3, 5. Thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư, bổ sung mới các nhà vệ sinh công cộng, cơ quan chức năng sẽ vận động các bưu điện, cây xăng, trung tâm văn hóa, trung tâm đào tạo, siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, bến xe… tạo điều kiện cho du khách được sử dụng nhà vệ sinh trong các khu vực này.