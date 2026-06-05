Không để khoảng cách địa lý cản trở việc chăm sóc sức khỏe người dân

Sáng 5-6, tại phường Bà Rịa, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo 30 xã, phường và đặc khu khu vực phía Đông TPHCM.

Theo Sở Y tế, đến ngày 30-5-2026, chương trình khám sức khỏe cộng đồng đã thực hiện 152.713 lượt khám, tập trung vào các nhóm ưu tiên gồm: người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên.

Ngành y tế đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối cho tuyến cơ sở, từng bước chuyển đổi trung tâm y tế thành bệnh viện cấp cơ bản và mở rộng mạng lưới cấp cứu vệ tinh. Nhiều đơn vị như Trường Đại học Y Dược, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung bướu và Trung tâm Cấp cứu 115 dự kiến xây dựng thêm cơ sở. Một số bệnh viện đầu ngành khác cũng đề xuất quỹ đất để mở rộng hoạt động.

Sở Y tế TPHCM kiến nghị các địa phương đưa công tác chăm sóc sức khỏe vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chỉ tiêu y tế với chương trình công tác hàng năm; ưu tiên nguồn lực nâng cấp trạm y tế thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, đủ năng lực quản lý sức khỏe cộng đồng và khám chữa bệnh BHYT; tăng cường hoạt động của các đội chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình; thu hút, giữ chân nhân lực y tế cơ sở...

Toàn cảnh hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những nỗ lực của 30 xã, phường và đặc khu khu vực phía Đông TPHCM trong việc triển khai khám sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, đồng chí nhận xét, những kết quả đạt được mới chỉ là nền tảng bước đầu. Trước yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, cùng tốc độ già hóa dân số nhanh, TPHCM cần có những giải pháp căn cơ, dài hạn hơn nhằm nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026 không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “chăm sóc sức khỏe chủ động”; từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Theo Đề án, đến năm 2030, TPHCM bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm; kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm không bỏ sót, nhất là nhóm yếu thế như người cao tuổi, hộ nghèo, người có công.

Đồng chí cũng phân tích, các địa phương khu vực phía Đông có địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm, nên cần tổ chức mạng lưới y tế linh hoạt, thuận tiện, bảo đảm người dân không vì khoảng cách địa lý hay điều kiện đi lại mà hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó, Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, xem sự hài lòng và lợi ích thiết thực của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả thực hiện.

Đặt sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng hệ thống chính trị TPHCM tiếp tục chung sức xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, chất lượng và nhân văn, để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thuận lợi hơn.

TRÚC GIANG