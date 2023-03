Không để thí sinh gặp khó vì chưa có căn cước công dân gắn chip

Tại họp báo, phóng viên nêu băn khoăn của phụ huynh về việc sắp tới thời gian tuyển sinh nhưng học sinh chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chip, mã định danh thì có được tham gia thi tuyển?

Về vấn đề này, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết việc rà soát cấp mã định danh cho học sinh thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục và công an. Trong trường hợp bất khả kháng không thể cấp mã định danh, ngành giáo dục sẽ cấp mã tạm để các em tham gia tuyển sinh, chứ không phải không có mã định danh là không được thi.

Từ đây đến hết tháng 4, ngành giáo dục và công an sẽ hoàn tất việc làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho toàn bộ các em trong độ tuổi đến trường. Trong đó, ưu tiên cho các em học lớp Lá, 5, 9 để có dữ liệu thi chuyển cấp.

Ông Hồ Tấn Minh cũng cho biết hiện còn 0,95% chưa xác thực mã số định danh do sai thông tin cung cấp. Sáng nay 23-3, ngành giáo dục đã bàn giao toàn bộ dữ liệu các trường hợp này cho công an. Công an sẽ tiếp tục rà soát, hoàn tất các dữ liệu của các em đầu cấp trước 15-4 để ngành giáo dục đưa vào trục dữ liệu tuyển sinh.

Từ 1-5 đến 10-5, phụ huynh vào trục dữ liệu tuyển sinh bằng mã định danh của con em để kiểm tra thông tin. Nếu thông tin có sai sót thì nhanh chóng liên lạc với cơ sở giáo dục hoặc địa phương khai báo dân cư kiểm tra thông tin, cung cấp thông tin lại.

Còn theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, Công an Thành phố đã ban hành kế hoạch cấp thẻ CCCD gắn chíp năm 2023, trong đó ưu tiên cấp cho toàn bộ công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008.

Theo đó, ngành công an mở cao điểm cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh mà chưa được cấp. Bắt đầu từ ngày 18-3 đến hết ngày 20-5.

Đồng thời, phối hợp Sở GD-ĐT rà soát danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào THPT, không để sót bất kỳ trường hợp nào. Tổ chức cấp CCCD gắn chip và cấp định danh lưu động tại các trường.

Vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm vẫn đang điều tra làm rõ Thông tin về vụ án 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 21-3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Theo đó, bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không này. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý”, vẫn đang điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Chưa phát hiện thêm chùm ca cúm A(H1N1) mới Thông tin về chùm 20 ca mắc cúm A(H1N1) tại một trường học tại quận 10, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Lê Hồng Nga, cho biết sau các ca này thì không phát hiện thêm ca nhiễm mới. Việc xuất hiện các chùm ca bệnh về viêm hô hấp tại các nơi có tính tập thể là việc dễ gặp. Theo bà Nga, cúm A(H1N1) là tác nhân phổ biến nhất gây bệnh cúm mùa. Người mắc cúm có biểu hiện lâm sàng khá nhẹ như sốt, mệt mỏi, viêm hô hấp. Ngoài đối tượng có nguy cơ như người lớn tuổi, có bệnh nền, thai phụ… thì bệnh hầu hết là lành tính, sau vài ngày sẽ khỏi. Phó Giám đốc HCDC khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh cá nhân, tiêm vắc xin cúm hàng năm. Với người đang có triệu chứng viêm hô hấp thì cần đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

