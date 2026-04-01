Không khí lạnh gây mưa rào, mưa đá ở Bắc bộ

Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng, tiếp tục xuất hiện mưa đá ở một số tỉnh ở Bắc bộ.

Mưa đá ở tỉnh Cao Bằng khi không khí lạnh yếu tràn xuống. Ảnh: BEAT CAO BẰNG

Sáng 1-4, khu vực Bắc bộ chuyển mát, nhiều nơi mưa dông diện rộng do tác động của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống từ đêm 31-3.

Theo hệ thống đo mưa tự động Vrain, tại thời điểm cập nhật sáng sớm 1-4, nhiều nơi có mưa trên 20-50mm. Cụ thể, trạm Liên Mạc (Hà Nội) mưa 54mm, Tân Tiến (Lào Cai) 39mm, Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 32mm, một số điểm tại Cao Bằng trên 20mm. Tại tỉnh Tuyên Quang, lượng mưa tích lũy từ 19 giờ ngày 31-3 đến 3 giờ ngày 1-4 lên tới 106,6mm.

Từ đêm 31-3 đến rạng sáng 1-4, Hà Nội có mưa, kèm sấm, tập trung vào nửa đêm về sáng. Một số nơi ở phía Tây Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa đá với cường độ nhỏ. Theo thông tin của cơ quan khí tượng, nguyên nhân do không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, gây mưa dông diện rộng ở Bắc bộ.

Không khí lạnh yếu gây mưa và giúp giảm nhiệt tại Hà Nội và Bắc bộ đêm 31-3 đến sáng 1-4

Cùng thời điểm, mưa đá xảy ra ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Cao Bằng, dông lốc kèm mưa đá gây hư hại 743 mái nhà và 38ha hoa màu (số liệu báo cáo nhanh của địa phương). Tại Tuyên Quang, mưa đá xuất hiện trong khoảng 20-30 phút, ảnh hưởng đến cây trồng. Lạng Sơn cũng xảy ra mưa đá cục bộ chiều 31-3. Tại khu vực Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), mưa đá xảy ra cục bộ vào đêm 31-3 và rạng sáng 1-4 khi trời mưa to kèm dông.

Mưa đá như trút tại tỉnh Cao Bằng, chiều 31-3. Ảnh do người dân chia sẻ

Mưa đá ở tỉnh Tuyên Quang. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa, làm giảm nhiệt, không gây rét đậm. Nhiệt độ khu vực Bắc bộ ngày 1-4 giảm khoảng 4-5 độ C so với trước đó, trời chuyển mát.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực miền núi và trung du cần chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain, sáng 1-4, khu vực từ Quảng Trị vào Nam bộ và cao nguyên Trung bộ hầu như không có mưa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng 35-36 độ C tại Nam bộ còn kéo dài nhiều ngày tới. Trung bộ chấm dứt nắng nóng từ ngày 1-4.

PHÚC HẬU