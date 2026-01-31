Không khí lạnh tiến sát biên giới phía Bắc, Bắc bộ chuyển rét

Sáng sớm 31-1, không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc. Từ ngày 1-2, khu vực Bắc bộ sẽ chuyển rét và ảnh hưởng tới Trung bộ.

Sáng 31-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đã di chuyển sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Hiện nay, Bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Khối không khí lạnh đang áp sát biên giới phía Bắc nước ta sáng 31-1. Nguồn: Z.E

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, trong quá trình không khí lạnh áp sát và tràn xuống, mưa có xu hướng xuất hiện trước, sau đó nhiệt độ giảm nhanh.

Do tác động của không khí lạnh, Đông Bắc bộ hôm nay trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31-1, Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) cũng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội trong ngày 31-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, đợt không khí lạnh này có đặc điểm nhiệt độ giảm khá nhanh trong ngày. Nhiệt độ cao nhất thường xuất hiện vào sáng sớm, sau đó giảm dần từ trưa và chiều khi khối không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn, kèm mưa và gió Đông Bắc, khiến cảm giác rét tăng rõ rệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 1-2 đến đêm 3-2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Trời rét ảnh hưởng đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ, gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

PHÚC HẬU