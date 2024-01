Khu du lịch Suối Tiên hút khách với mô hình du lịch xanh, nhiều ưu đãi cho công nhân lao động dịp tết

Sáng 4-1, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên về tổ chức các chương trình hoạt động, vui chơi giải trí phục vụ du khách và người dân TPHCM dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Thành viên đoàn khảo sát tham quan thực tế tại Suối Tiên Farm

Báo cáo với đoàn khảo sát về các chương trình hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, lãnh đạo Công ty CP Du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, từ sau dịch Covid-19 đến nay, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên được đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm mới hầu như toàn bộ cảnh quan, hạ tầng và tiện ích phục vụ du khách trong công viên. Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường cũng được chú trọng hàng đầu.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát

Để phục vụ người dân đến với Khu du lịch văn hóa Suối Tiên trong những ngày tết, có 3 điểm nhấn được xác định, bao gồm: Tiếp tục phát triển, mở rộng, nâng cao chất lượng tại Suối Tiên Farm với nông trại rộng hơn 5ha gồm nhiều giống cây ăn trái nước ngoài tại Việt Nam. Để thu hút người dân và du khách, Suối Tiên áp dụng giảm giá vào cổng từ 150 ngàn đồng/ người lớn và 80 ngàn đồng/ trẻ em, xuống 120 ngàn đồng/ người lớn và 60 ngàn đồng/ trẻ em. Đồng thời, áp dụng chính sách ưu đãi giá vé vào cổng đối với công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn tết, từ gần 400 ngàn đồng/ người xuống còn 160 ngàn đồng/ người…

Tại buổi khảo sát, đại diện các sở ban ngành TPHCM đã đặt ra nhiều nội dung về công tác bảo đảm phục vụ tết cho du khách và người dân. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu thông tin, quảng bá các sản phẩm du lịch đến người dân và du khách, trong đó có khách nước ngoài. Đây là lượng khách rất quan trọng với Suối Tiên, có thời điểm chiếm đến gần 50% tổng lượng khách tham quan. Ngoài ra, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các khu ẩm thực cũng cần được chú trọng nhất là khi đón hàng chục ngàn người đến trong dịp tết; công tác phòng chống cháy nổ, an toàn điện, nước, hướng dẫn khách tham quan, bơi lội, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh… cũng cần được kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu bày tỏ sự ấn tượng với công tác chuẩn bị khá chu đáo của Khu du lịch văn hóa Suối Tiên về các chương trình hoạt động vui chơi tết với nhiều điểm nhấn và chủ đề phong phú phục vụ du khách. Đây sẽ là những nội dung quan trọng khi thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Dân hỏi, chính quyền trả lời” trên Đài truyền hình TPHCM tới đây, nhằm giải đáp câu hỏi “Tôi muốn vui xuân tại TPHCM thì phải đi đâu, trải nghiệm ra sao…” của cử tri TPHCM và đồng bào cả nước.

Ngoài ra, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cần phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để mở rộng tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, văn nghệ quần chúng, lễ hội mang đậm chất văn hóa, từ đó thu hút thêm nhiều người dân và du khách đến vui chơi trong những ngày tết.

HOÀI NAM