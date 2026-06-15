Trong ngày đầu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hôm 12-6, cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk chốt phiên tăng gần 20%. Với hơn 75 tỷ USD huy động được, thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã đưa doanh nhân Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản ngàn tỷ USD.

Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD. Ảnh: KYODO

Theo Oxfam, tài sản của Elon Musk hiện lớn hơn tổng tài sản của 46% người nghèo nhất thế giới cộng lại (tương đương khoảng 3,8 tỷ người). Riêng năm qua đã tăng hơn 550 tỷ USD. Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng trong lúc thế giới chứng kiến “tỷ phú ngàn tỷ” đầu tiên, nhiều người dân Mỹ vẫn phải chật vật dành dụm cho tuổi già.

Những con số thống kê của tổ chức Oxfam cùng ý kiến của nghị sĩ Warren đã nhắc tới thực tế khoảng cách giàu nghèo, sự bất bình đẳng trên thế giới hiện nay. Hồi tháng 1 năm nay, trước thềm Diễn đàn Kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ), Oxfam cũng công bố một báo cáo cho thấy tổng tài sản của các tỷ phú toàn cầu đã tăng mạnh lên mức kỷ lục 18.300 tỷ USD; số lượng tỷ phú đã vượt qua con số 3.000 trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo Oxfam, tài sản của giới tỷ phú tiếp tục tăng trong khi tiến trình giảm nghèo chậm lại, khiến mức nghèo đói toàn cầu gần như không cải thiện so với năm 2019. Đáng lo ngại, việc các tỷ phú dùng tài sản để gia tăng ảnh hưởng với các chính trị gia, nền kinh tế và truyền thông càng làm bất bình đẳng thêm sâu sắc và khiến nỗ lực giải quyết nghèo đói của cộng đồng quốc tế chệch hướng.

Trước thực trạng này, Oxfam kêu gọi chính phủ các nước hành động nhằm giải quyết “cuộc khủng hoảng bất bình đẳng toàn cầu”, trong đó có việc hạn chế quyền lực của các tập đoàn lớn và công ty độc quyền, tăng thuế với giới siêu giàu, mở rộng đầu tư công và bảo vệ người lao động. Theo Oxfam, mức thuế 10% đối với khối tài sản ngàn tỷ USD của tỷ phú Elon Musk có thể đủ tài trợ cho nỗ lực xóa đói nghèo toàn cầu trong 1 năm, giúp hơn 800 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực.

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