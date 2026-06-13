Tỷ phú Elon Musk sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chính thức trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi cổ phiếu SpaceX tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq hôm 12-6.

Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD. Ảnh: KYODO

Theo CNN, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã huy động hơn 75 tỷ USD, trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử. Cổ phiếu SpaceX (mã SPCX) được chào bán ở mức 135 USD/cổ phiếu, có lúc tăng lên 176 USD trước khi đóng cửa ở mức 161,50 USD, giúp vốn hóa công ty vượt 2.000 tỷ USD và lọt vào nhóm 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ.

Phát biểu tại cơ sở Starbase ở bang Texas, tỷ phú Elon Musk khẳng định SpaceX theo đuổi mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa. Được thành lập năm 2002, SpaceX hiện đã sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI, đồng thời vận hành mạng internet vệ tinh Starlink.

Tuy giới đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng hiện thực hóa những dự án đầy tham vọng của tỷ phú Elon Musk trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo, nhưng phần lớn mức định giá khổng lồ của SpaceX vẫn dựa trên các công nghệ có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên mới đạt hiệu quả thương mại. Năm 2025, công ty đạt doanh thu 18,7 tỷ USD, nhưng vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 4,9 tỷ USD do chi phí đầu tư lớn cho trí tuệ nhân tạo.

Phần lớn tài sản của ông Elon Musk hiện nằm tại SpaceX, nơi ông sở hữu lượng cổ phần trị giá khoảng 866 tỷ USD. Khi cộng thêm cổ phần tại Tesla cùng các doanh nghiệp khác, giá trị tài sản ròng của ông được ước tính vượt 1.100 tỷ USD.

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