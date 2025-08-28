Khuyến mãi hàng hiệu lần đầu tại ga Metro Bến Thành

TPHCM chính thức đưa không gian metro vào hoạt động thương mại với chương trình “City Sale” tại ga Metro Bến Thành, diễn ra từ ngày 28-8 đến 7-9-2025. Đây là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện “Shopping Season – Tưng bừng mua sắm Hè 2025”, quy tụ hàng trăm thương hiệu lớn trong và ngoài nước, mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, mới lạ. Cùng với đó, sự góp mặt của hệ thống Satrafoods càng khẳng định vai trò “bệ đỡ hàng Việt” trong không gian tiêu dùng mới của thành phố.

Không gian mua sắm mới lạ, hàng hiệu giảm giá đến 80%

Trong suốt 10 ngày diễn ra, ga Metro Bến Thành trở thành điểm hẹn mua sắm với hơn 500 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng… cùng mức khuyến mãi lên đến 80%. Đây được xem là lần đầu tiên TPHCM thử nghiệm mô hình “shopping dưới lòng đất”, vừa tạo sự khác biệt cho người tiêu dùng, vừa nâng tầm hình ảnh đô thị hiện đại, năng động.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, nhấn mạnh: “Shopping Season năm nay không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mãi thường niên, mà còn đổi mới mạnh mẽ trong cách tổ chức. Việc kết hợp không gian metro với hoạt động mua sắm giúp mang đến trải nghiệm độc đáo cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm thành phố.”

Đi metro và kết hợp mua sắm hàng hiệu giảm giá là trải nghiệm rất mới nên trải nghiệm thử

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sự kiện này có thể kéo lượng khách tăng từ 30-50%, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế – những người vốn quen thuộc với mô hình metro shopping tại các đô thị lớn như Tokyo, Seoul hay Singapore.

Trực tiếp trải nghiệm chương trình, chị Trần Thị Hồng Nhung (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ: “Đi metro và kết hợp mua sắm hàng hiệu giảm giá là trải nghiệm rất mới. Tôi thấy vừa tiện lợi, vừa hiện đại, lại có cơ hội chọn được nhiều sản phẩm chất lượng với giá hợp lý.”

Bên cạnh hàng hiệu quốc tế, Satrafoods - chuỗi cửa hàng tiện lợi của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cũng xuất hiện nổi bật ngay tại không gian metro. Với quầy kệ gọn gàng, đầy đủ hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo, nước giặt, thực phẩm chế biến, Satrafoods trở thành điểm dừng chân tin cậy cho người dân.

Đại diện SATRA, khẳng định: “Việc SSatrafoods có mặt tại không gian metro là bước đi nhằm đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng trong môi trường hiện đại. Đây cũng là cam kết đồng hành của SATRA trong nhiệm vụ bình ổn thị trường và nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người dân TPHCM.”

Đổi mới phương thức bán hàng, khuyến khích tiêu dùng bền vững

Không chỉ dừng lại ở khuyến mãi, Shopping Season 2025 còn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là chương trình “Tick xanh trách nhiệm” để nhận diện đơn vị kinh doanh uy tín, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Song song, thành phố tổ chức các phiên bán hàng lưu động phục vụ công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự tham gia của HDBank và ngân hàng số Vikki, mang đến nhiều ưu đãi thanh toán không tiền mặt như hoàn tiền từ 10-20%, tặng voucher mua sắm. Đây là bước tiến trong khuyến khích người tiêu dùng chuyển dịch sang phương thức thanh toán hiện đại, an toàn và minh bạch.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, cho biết: “Shopping Season không chỉ tạo ra cơ hội khuyến mãi lớn, mà còn giúp doanh nghiệp kết nối khách hàng qua nhiều phương thức mới – từ kênh trực tiếp, trực tuyến đến thanh toán số. Đây là chiến lược lâu dài để phát triển thương mại – dịch vụ, đưa TPHCM tiến gần hơn đến vị thế trung tâm mua sắm quốc tế.”

Đối với Satrafoods, sự hiện diện tại ga metro cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng này. Không gian trưng bày hiện đại, hai quầy thanh toán tiện lợi và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp khách hàng có thể vừa đi metro vừa mua sắm nhanh gọn. Hàng hóa được chọn lọc chủ yếu là sản phẩm nội địa, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu, vừa lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, khách hàng tại Satrafoods, cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi đi metro mà có thể mua ngay được dầu ăn, gạo, nước giặt với giá khuyến mãi. Satrafoods giúp việc đi lại và mua sắm tiện lợi hơn nhiều. Tôi cũng yên tâm vì hầu hết sản phẩm đều là hàng Việt, chất lượng đảm bảo.”

Theo số liệu từ Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ – mức cao nhất trong nhiều năm qua. Chương trình khuyến mãi tại Metro Bến Thành được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho sức mua, đồng thời khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh – hiện đại tại TPHCM.

Lần đầu tiên khuyến mãi hàng hiệu được tổ chức dưới ga Metro Bến Thành không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa hạ tầng đô thị hiện đại và chiến lược kích cầu kinh tế. Sự tham gia của các thương hiệu quốc tế cùng hệ thống bán lẻ thuần Việt như Satrafoods đã tạo nên sự đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp, vừa đảm bảo hàng thiết yếu, bình ổn giá cả.

Với cách làm sáng tạo, Shopping Season 2025 cho thấy TPHCM đang từng bước định hình hình ảnh một đô thị mua sắm sôi động, văn minh và hội nhập quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững cam kết hỗ trợ hàng Việt và nâng cao đời sống người dân.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG