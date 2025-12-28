Từ tháng 12-2025 kéo dài đến ngày 18-1-2026, tại Trung tâm Nghệ thuật TPHCM luôn sáng đèn với 25 suất diễn vở kịch xiếc Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện (chỉ đạo nghệ thuật: Lê Hồng Sơn; kịch bản và đạo diễn: Công Nguyễn).

Vở kịch xiếc Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện trình diễn nhiều màn xiếc có kỹ thuật và độ khó cao. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là phần tiếp theo vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí - hiện tượng văn hóa xô đổ hàng loạt kỷ lục về suất diễn, lượng khán giả dịp Tết 2025. Vùng đất kỳ bí cũng đánh dấu việc làm mới nghệ thuật xiếc khi đưa các màn xiếc vào trong một câu chuyện giàu kịch tính, khai thác ngôn ngữ hình thể thay vì lời thoại...

Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện kể về một chàng trai trẻ, trong giấc mơ kỳ lạ, anh bị cuốn đến hòn đảo hoang, nơi có viên đá Hỏa linh thiêng bỗng nhiên biến mất. Để tìm kiếm lại viên đá thần, chàng trai phải vượt qua nhiều thử thách của các bộ tộc trên đảo. Bằng tình yêu thương và hòa hợp với thiên nhiên, chàng trai trẻ đã dập tắt ngọn lửa của sự nóng nảy, giải quyết những thách thức và áp lực của cuộc hành trình, vượt qua mọi gian khó và tìm lại được viên đá Hỏa.

Ê kíp nghệ sĩ tham gia vở kịch xiếc Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện muốn gửi gắm đến người xem thông điệp đậm chất đời: trong cuộc sống, mỗi người luôn có những áp lực về công việc, tình yêu, gia đình…, họ sẽ giải quyết các áp lực đó như thế nào cho thiết thực và hiệu quả nhất? Nếu nóng nảy khi giải quyết các vấn đề, thì có khi lại đem đến những hậu quả khó lường. Chỉ sự mềm mỏng, bình tĩnh, cân nhắc cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo mới có thể đưa ra các phương cách xử lý, giải quyết đúng đắn, hiệu quả cao.

Vở kịch xiếc được dàn dựng quy mô, tập trung khai thác hệ thống hiệu ứng, công nghệ hiện đại. Ánh sáng mapping lên nước được đầu tư công phu để tạo nên một không gian thị giác lung linh huyền ảo, phong phú, giàu cảm xúc. Đặc biệt, trong sử dụng đạo cụ, đạo diễn Công Nguyễn đã khai thác rất hiệu quả chất liệu tre trong nhiều màn diễn xiếc kỹ thuật cao. Tre vốn gần gũi với đời sống người dân Việt Nam, hội đủ độ nhẹ, mềm dẻo lẫn cứng rắn, chịu lực chắc chắn, đáp ứng rất tốt cho nhiều vấn đề trong thiết kế, dàn dựng cảnh trí và làm đạo cụ biểu diễn.

Vở kịch xiếc cũng chú trọng sử dụng ngôn ngữ xiếc đậm chất giải trí, tạo sự bất ngờ, hấp dẫn trong kỹ thuật trình diễn; các nhân vật biến hóa thú vị, vui tươi, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của khán giả hiện nay. Trong vở, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều màn trình diễn xiếc hấp dẫn như lắc vòng, đu dây trên không trung, tung hứng với lửa, đi xe đạp một bánh, nhảy dây chồng người, lăn vòng sắt, giữ thăng bằng trên không, đu cột, nhảy dây tập thể, đánh trống lửa, rối que… đầy cuốn hút.

BẢO LÂM