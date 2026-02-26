Lãnh đạo TPHCM tri ân cán bộ y tế lão thành

Sáng 26-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tri ân các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đến thăm Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Tạ Thị Chung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, đồng chí Bùi Minh Thạnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là lĩnh vực sản khoa của BS Tạ Thị Chung. Từ đó, các thế hệ kế cận được tiếp nối truyền thống tốt đẹp này.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bùi Minh Thạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc BS Tạ Thị Chung luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thăm hỏi, chúc mừng BS Tạ Thị Chung

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Tạ Thị Chung bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với các cán bộ y tế lão thành.

AHLĐ-TTND-BS Tạ Thị Chung hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 1985 và 2002; Huân chương Lao động hạng Ba (1982), hạng Nhì (1985), hạng Nhất (1989); Huân chương Độc lập hạng Ba (1998), hạng Nhì (2007). BS Tạ Thị Chung nhiều lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TPHCM… về các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động từ thiện.

* Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, BS CKI Nguyễn Duy Lư, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thăm, tri ân BS CKI Nguyễn Duy Lư

Đồng chí Bùi Minh Thạnh đã thăm hỏi và chúc mừng BS CKI Nguyễn Duy Lư nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Phó Chủ tịch UBND TPHCM thay mặt lãnh đạo TPHCM chúc BS CKI Nguyễn Duy Lư cùng gia đình luôn mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành, hiến kế, gắn bó với ngành y tế thành phố.

KIM HUYỀN