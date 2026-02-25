Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các thầy thuốc tiêu biểu

Chiều 25-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và tri ân các cán bộ lão thành ngành y tế.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh. Ảnh: QUANG HUY

Đến thăm Thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và huyết học TPHCM, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của giáo sư và gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp to lớn mà giáo sư đã cống hiến cho ngành y tế, cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe nhân dân, sự nghiệp phát triển y học của thành phố. Đồng chí chúc Thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế thành phố.

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS-BS, Đại tá Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Nam, nguyên Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Đặng Minh Thông chúc GS-TS-BS Nguyễn Đức Công mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng chí mong giáo sư tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho ngành y; tiếp sức để ngành y tế thành phố thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiếp tục dìu dắt các thế hệ thầy thuốc trẻ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc GS-TS-BS Nguyễn Đức Công thực hiện thật tốt nhiệm vụ chăm sóc cán bộ lão thành được Trung ương tin tưởng phân công phụ trách.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm GS-TS-BS Nguyễn Đức Công. Ảnh: QUANG HUY

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM và bày tỏ vui mừng được đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng, GS-TS-BS Nguyễn Đức Công cho biết bản thân luôn say mê với công việc, với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nhiệm vụ giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ thầy thuốc trẻ.

GS-TS-BS Nguyễn Đức Công khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, cống hiến, góp sức cho ngành y, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân.

* Chiều 25-2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Huỳnh Văn Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương và Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Hàn Khởi Quang, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Huỳnh Văn Nhị

Đến thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Huỳnh Văn Nhị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình bác sĩ; chúc gia đình đón năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng mong muốn Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Huỳnh Văn Nhị phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục đóng góp cho quá trình phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đến thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Hàn Khởi Quang

Đến thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Hàn Khởi Quang, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã ghi nhận các đóng góp của Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Hàn Khởi Quang đối với ngành y tế trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chúc gia đình Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Hàn Khởi Quang an khang, hạnh phúc, nhiều thành công và mong muốn với kinh nghiệm của mình, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt, truyền lửa nghề cho thế hệ y bác sĩ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: QUANG HUY

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã tới thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và Thầy thuốc Nhân dân, Th.S – BS Đào Trung Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm Th.S-BS Đào Trung Hiếu. Ảnh: QUANG HUY

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã thay mặt lãnh đạo TPHCM thăm hỏi sức khỏe GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng và Th.S-BS Đào Trung Hiếu, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các bác sĩ cho ngành y tế của thành phố. Đồng chí chúc các cán bộ lão thành ngành y tế nhiều sức khỏe, tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, tâm sức giúp ngành y tế thành phố phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

