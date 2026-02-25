Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân các chuyên gia y tế đầu ngành

Ngày 25-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm các chuyên gia y tế đầu ngành, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh trân trọng ghi nhận sự tận hiến của bà. Những đóng góp không mệt mỏi của PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung từ công tác chuyên môn đến nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh thăm PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, dù đã rời công tác quản lý nhà nước, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung vẫn miệt mài tham gia các hoạt động học thuật với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM. Đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao Hiệp hội Y tế TPHCM khi quy tụ rất nhiều chuyên gia y tế đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp.

Đồng chí Võ Văn Minh chúc mừng PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí thân tình, đồng chí mong mỏi PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung luôn khỏe mạnh, tiếp tục truyền lửa nghề và y đức đến các thế hệ thầy thuốc kế cận.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung khẳng định sẽ dành trọn trí tuệ và tâm huyết cống hiến cho y học và sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Minh thăm và chúc mừng GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng ngày, đoàn đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng (Khoa Y, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe), Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, thành phố luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia y tế lão thành.

Chính sự tận tụy của các trí thức như PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, đã góp phần xây dựng thương hiệu y tế của TPHCM hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.

Đồng chí Võ Văn Minh chúc mừng GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, khẳng định sẽ đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và dìu dắt thế hệ bác sĩ kế cận.

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung và GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy là những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tai mũi họng; đồng thời là nhà quản lý y tế có uy tín, người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ. PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung và GS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy để lại dấu ấn sâu sắc với sự lớn mạnh của chuyên ngành tai mũi họng cũng như sự phát triển của ngành y tế thành phố.

GIAO LINH