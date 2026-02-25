Phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” tôn vinh thầy thuốc Việt Nam

Chiều 25-2, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nêu rõ, cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành y tế; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành y tế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy y đức, y nghiệp và bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy thuốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát động cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII

Đồng thời, qua cuộc thi nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Ở cuộc thi năm nay, bên cạnh các tác phẩm bài viết truyền thống, ban tổ chức mở rộng thêm hạng mục ảnh nhằm mang tới các góc nhìn đa chiều, sống động, cảm xúc hơn về chân dung người thầy thuốc Việt Nam.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi tới ngày 30-11-2026. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 2-2027 với giải đặc biệt 80 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.

KHÁNH NGUYỄN