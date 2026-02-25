Chiều 25-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, tri ân các cán bộ lão thành ngành y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm cán bộ lão thành ngành y tế. Thực hiện: VĂN MINH

Cùng đi có Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng và Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Xuân Thủy.

Đoàn đã đến thăm PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí gửi lời chúc bà luôn mạnh khỏe, an vui bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến cho các thế hệ cán bộ y tế và y bác sĩ noi theo.

PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến trưởng thành từ thực tiễn chiến trường miền Nam, từ một giao liên, y tá cứu thương của Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên.

Sau năm 1975, bà công tác tại Sở Y tế TPHCM; năm 1992 được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế; năm 1997 giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; đến năm 2002 được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ở mỗi cương vị, bà đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết vì người bệnh, để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho ngành y tế Việt Nam, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, đoàn đến thăm GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi, chúc bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục là “cây cao bóng cả” của ngành y.

Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những sáng kiến, thành tựu y khoa mà bà đã đóng góp cho TPHCM và cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng là một trong những tượng đài của ngành sản phụ khoa Việt Nam, người tiên phong đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm về nước, mở ra hy vọng cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà cũng kiên trì đấu tranh vì quyền lợi nạn nhân chất độc da cam/dioxin và khởi xướng nhiều chương trình nhân văn như đào tạo “Cô đỡ thôn bản”, “Ươm mầm hạnh phúc”, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với phụ nữ vùng sâu, vùng xa.

Dù tuổi cao, bà vẫn miệt mài nghiên cứu, đào tạo và tham gia hoạt động thiện nguyện, tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nghề đến thế hệ kế cận.

VĂN MINH