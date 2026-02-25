Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân cán bộ y tế lão thành

Chiều 25-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng và tri ân các cán bộ lão thành ngành y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Bùi Xuân Cường thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS Phạm Xuân Dũng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn đã đến thăm TS-BS Phạm Xuân Dũng, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Ung thư TPHCM.

Đồng chí Bùi Xuân Cường thay mặt lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của TS-BS Phạm Xuân Dũng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Bùi Xuân Cường trò chuyện cùng gia đình Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phạm Xuân Dũng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, trong suốt quá trình công tác, TS-BS Phạm Xuân Dũng không chỉ góp phần xây dựng, phát triển Bệnh viện Ung Bướu trở thành cơ sở chuyên sâu hàng đầu cả nước về điều trị ung thư, mà còn có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuyên ngành ung bướu. Đồng chí mong muốn, với kinh nghiệm và uy tín chuyên môn của mình, TS-BS Phạm Xuân Dũng tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của ngành y tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của ngành y tế TPHCM thời gian qua, đồng chí Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao gắn với củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khám chữa bệnh đã và đang tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Bùi Xuân Cường kính chúc TS-BS Phạm Xuân Dũng cùng gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, TS-BS Phạm Xuân Dũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến, chung tay xây dựng ngành y tế TPHCM ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Xuân Cường thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS-BS Ngô Minh Xuân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đồng chí Bùi Xuân Cường thăm hỏi gia đình Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS-BS Ngô Minh Xuân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong không khí thân tình, ấm cúng, đồng chí Bùi Xuân Cường trân trọng cảm ơn những cống hiến bền bỉ của GS-TS-BS Ngô Minh Xuân trong nhiều thập niên qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho thành phố và khu vực phía Nam. Đồng chí nhấn mạnh, kế thừa truyền thống quý báu của các thế hệ thầy thuốc đi trước, ngành y tế TPHCM hôm nay tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Bùi Xuân Cường chúc GS-TS-BS Ngô Minh Xuân cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của giáo sư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố.

QUỐC HÙNG - THANH SƠN