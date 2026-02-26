Lãnh đạo TPHCM thăm các cán bộ lão thành ngành y tế

Trưa 26-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm cán bộ lão thành ngành y tế, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đồng chí Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên phải) cùng PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn thăm hỏi bạn trẻ tại Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn cho nền y tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong việc phát triển kỹ thuật cao, công tác ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc máu ngoại biên.

Đồng chí Lê Quốc Phong (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Lê Quốc Phong chia sẻ, lãnh đạo TPHCM không bao giờ quên hình ảnh PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn đó, PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn không chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo, mà còn là chỗ dựa chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ trong công cuộc chống dịch. Đồng chí chúc PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn nhiều sức khỏe và tiếp tục theo dõi, đóng góp, hỗ trợ cho ngành y tế TPHCM, nhất là khi TPHCM đang phấn đấu trở thành trung tâm y tế của khu vực ASEAN.

Đồng chí Lê Quốc Phong (bên phải) tặng hoa chúc mừng PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: QUANG HUY

Tới thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng, PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp to lớn mà PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn đã cống hiến cho ngành y tế, cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe bộ đội và nhân dân, cũng như tạo sự gắn kết giữa cơ quan y tế Trung ương với TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá, Bệnh viện Quân y 175 đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, uy tín, chất lượng cao, đội ngũ y, bác sĩ khám, điều trị chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp, chu đáo như hiện nay là có phần lớn công sức của PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn.

Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng, PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn cám ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố và cho biết, bản thân đang tham gia công tác tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và tham gia giảng dạy cho các thế hệ sinh viên, bác sĩ tương lai... PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để góp phần vào sự phát triển của ngành y tế.

Đối với công tác hội, sau hợp nhất, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP hiện đang chăm lo cho trên 25.000 hội viên, nhưng nhân sự chỉ có 9 biên chế/30 hợp đồng; trụ sở hội tại phường Chợ Lớn chỉ là căn nhà phố đã xuống cấp nghiêm trọng... Hội mong muốn thành phố quan tâm, hỗ trợ, đẩy nhanh triển khai dự án xây mới “Làng Cam” tại xã Xuân Thới Sơn đã bị chậm trễ trong nhiều năm qua.

Đồng chí Lê Quốc Phong (thứ 4 từ phải qua) chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định sẽ theo dõi, chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc nhanh, phấn đấu trong tháng 8 tới khởi công được một số công trình cần thiết trong dự án "Làng Cam".

* Ngày 26-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến bền bỉ của Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu trong sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện Nhân dân 115 và ngành y tế thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí nhận định, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là một trong những bệnh viện đầu ngành của thành phố với nhiều mũi nhọn chuyên sâu, vững uy tín với người dân thành phố và khu vực phía Nam. Đặc biệt, đồng chí rất ấn tượng khi bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 được Tổ chức Y tế thế giới mời tham gia viết phác đồ điều trị đột quỵ.

Những thành quả hôm nay có sự cống hiến của những thế hệ cán bộ y tế lão thành, trong đó có Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu và Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM đang hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống, với những chiến lược tập trung đầu tư phát triển y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng này, thành phố mong muốn hình thành hệ thống trung tâm y tế, bệnh viện cũng như các trường đại học đạt chuẩn quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong nước, vừa thu hút người bệnh nước ngoài, đồng thời có thể đào tạo nhân lực cho quốc tế.

Vì thế, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng, Bệnh viện Nhân dân 115 và Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu, với kinh nghiệm, tài năng, trí tuệ sẽ tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị, xây dựng tầm nhìn dài hạn để nâng tầm y tế thành phố.

Lãnh đạo thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn và đầu tư để các bệnh viện phát huy tối đa tiềm năng, xây dựng vị thế y tế TPHCM trên bản đồ y khoa quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đồng chí chúc mừng và tri ân Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS Phan Văn Báu cùng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115; mong muốn đội ngũ thầy thuốc nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

QUANG HUY - GIAO LINH