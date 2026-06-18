Ngành thanh tra hướng đến phòng ngừa và cảnh báo rủi ro

Sáng 18-6, tại tỉnh Khánh Hòa, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh hội thảo “Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong kỷ nguyên mới”

Đồng chủ trì hội thảo: ThS Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và PGS-TS Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Tham dự hội thảo còn có đại diện Thanh tra Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học, cùng lãnh đạo thanh tra 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ThS Nguyễn Văn Lương cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, liêm chính và hiệu quả. Vì vậy, ngành thanh tra cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy xử lý vi phạm sang phòng ngừa, đánh giá và cảnh báo rủi ro từ sớm, từ xa.

ThS Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu tại hội thảo

Một trong những nội dung được quan tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành thanh tra. Các ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, giảm chồng chéo trong hoạt động thanh tra, hạn chế tối đa việc thanh tra trực tiếp gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (18 và 19-6) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của khoảng 580 đại biểu. Ban tổ chức đã nhận được 52 tham luận tập trung vào các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Kết quả hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

HIẾU GIANG