Kiến nghị di dời cơ sở sản xuất bao PP gây ô nhiễm tại phường 7, quận 8, TPHCM

Chủ tịch UBND phường 7 (quận 8, TPHCM) cho biết, sẽ kiến nghị di dời Cơ sở sản xuất bao PP trên đường Trịnh Quang Nghị để đảm bảo môi trường, an toàn PCCC cho người dân.

Chiều 16-10, Chủ tịch UBND phường 7 Trương Hoài Bảo cho biết, ngay sau khi Báo SGGP thông tin, phường phối hợp Công an quận, Phòng TN-MT kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP (loại bao dùng đựng 50kg) nằm trong khu dân cư Him Lam.

Theo ông Bảo, hiện phường đang đẩy mạnh rà soát, kiểm tra, xử phạt những vựa ve chai, cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm, tiếng ồn nằm trong khu dân cư để đảm bảo an toàn PCCC, trật tự mỹ quan đô thị.

Liên quan cơ sở sản xuất bao PP có được hoạt động sản xuất trong khu dân cư hay không, Phó Chủ tịch UBND phường 7 cho biết, cơ sở này được UBND quận 8 cấp giấy phép kinh doanh về sản xuất bao bì cho ông Huỳnh Duy Sơn hoạt động từ năm 2013, nằm đối diện số 255 - 257 - 259 đường Trịnh Quang Nghị hiện nay. Sau đó, khu dân cư Him Lam hình thành làm con đường cắt ngang, ông Sơn được cấp 1 lô đất (tái định cư) và thuê thêm 2 lô đất kế bên xây dựng nhà xưởng để sản xuất bao PP như hiện nay (số 255 - 257 - 259 đường Trịnh Quang Nghị).

Theo lãnh đạo phường, ngày 14-10 vừa qua, Công an quận 8 đã chủ trì đoàn liên ngành kiểm tra về PCCC, môi trường, giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng. Hiện đoàn kiểm tra đang thực hiện các bước để xác định các sai phạm tại cơ sở sản xuất bao PP này.

Sau khi có kết quả cuối cùng, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ báo cáo cụ thể lên UBND quận 8 và tiến hành các bước xử lý.

Theo vị lãnh đạo này, dù có giấy phép nhưng việc cơ sở sản xuất bao PP nằm trong khu dân cư là không đúng quy định. Sau khi có kết quả xác minh, UBND phường sẽ kiến nghị xử lý cũng như di dời cơ sở này ra khỏi khu dân cư.

Như Báo SGGP đăng bài phản ánh “Khu dân cư phường 7, quận 8, TPHCM: Khổ sở sống cùng ô nhiễm”, ngày 14-10, Đoàn kiểm tra liên ngành do Công an quận 8, TPHCM làm Trưởng đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất bao PP không tên tại địa chỉ số 255-257 đường Trịnh Quang Nghị khu dân cư Him Lam. Đoàn liên ngành đã kiểm tra tính pháp lý trong công tác kinh doanh, sản xuất của cơ sở này.

Bên cạnh đó, tiến hành lấy mẫu nước, đo tiếng ồn để khảo sát mức độ ô nhiễm xung quanh khu vực. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở không trang bị thiết bị PCCC như chuông báo cháy, đường nước, vòi chữa cháy và không có lối thoát hiểm.