Kiến nghị TPHCM có chiến lược đào tạo lại, nâng cao tay nghề công nhân

Chiều 20-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Cùng dự chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến góp về phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển đồng bộ kinh tế với văn hóa - xã hội; đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và chỉ số phát triển toàn diện về con người.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục hoàn thiện các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những nội dung liên quan đột phá mạnh mẽ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Góp ý cụ thể, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Phùng Thái Quang nhận xét để xây dựng một đô thị đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì không tách rời việc đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò của người lao động. Đây vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển.

Ông Phùng Thái Quang cũng cho rằng, phát triển thành phố không thể tách rời việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, công nhân và người lao động. Theo ông, việc chăm lo thiết thực cho công nhân, người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa vừa là nhiệm vụ an sinh, vừa là chiến lược phát triển bền vững của TPHCM.

Trong bối cảnh TPHCM chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao, việc chất lượng nhân lực là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển TPHCM.

Do vậy, ông đề xuất thành phố cần có chiến lược đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, giúp họ có cơ hội việc làm ổn định, thu nhập và điều kiện sống tốt hơn. Đồng thời, đề xuất xây dựng lộ trình đào tạo lại, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động bị mất việc, phát triển hệ sinh thái dịch vụ việc làm công, cũng như bổ sung chính sách riêng cho lao động nữ và lao động lớn tuổi.

Ở góc độ bình đẳng giới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Trịnh Thị Thanh kiến nghị, TPHCM cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong công tác cán bộ nữ. Đồng thời, kiến nghị bổ sung chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ ở các vị trí lãnh đạo, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học. Bà Trịnh Thị Thanh cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ nữ tiềm năng của TPHCM.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Đỗ Ngọc Huy góp ý, TPHCM cần đánh giá toàn diện nông nghiệp, nông thôn và cư dân nông thôn, xây dựng quy hoạch tổng thể phù hợp với đặc thù từng vùng, gắn với mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc phát triển nông thôn thông minh, xanh phải gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, hướng đến sự gắn kết hài hòa giữa nông thôn và đô thị theo tinh thần “làng trong phố, phố trong làng”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, sự nghiệp đổi mới và hội nhập phát triển đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, quyết tâm chính trị rất lớn và trên hết là sự đồng lòng, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Vì vậy, đồng chí chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện, đóng góp thiết thực vào văn kiện, bảo đảm đúng yêu cầu, xứng đáng là TPHCM đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, TPHCM phát triển thì MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố có vai trò đóng góp chung sức với tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TPHCM, góp phần vun đắp nền tảng, định hình con đường phát triển của TPHCM không chỉ trong 5 năm tới mà còn lâu dài hơn, để TPHCM – Thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu – tiếp tục thực hiện sứ mệnh “vì cả nước, cùng cả nước” và đóng góp cho cả nước.

