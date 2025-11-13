Kiên quyết xử lý hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp

Hai phiên tòa liên tiếp được TAND TPHCM xét xử trong ngày 12 và 13-11 khẳng định, Việt Nam kiên quyết xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Các bị cáo Lê Văn Hỡi, Lê Văn Âu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, các thuyền trưởng Lê Văn Hỡi, Lê Văn Âu, Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện đã cố tình ngắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) để đưa tàu vượt ranh giới vùng biển Việt Nam, sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Cả 4 người đều bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, khung hình phạt đến 15 năm tù.

Việc đưa ra xét xử các vụ án liên quan IUU cho thấy bước chuyển mạnh mẽ từ tuyên truyền sang thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống IUU. Trước đây, nhiều vụ việc chỉ dừng ở xử phạt hành chính, hiện nay, việc xử lý hình sự cho thấy quyết tâm không khoan nhượng với những hành vi làm tổn hại đến uy tín nghề cá của Việt Nam. Việc “tắt tín hiệu” VMS ảnh hưởng toàn ngành, hàng triệu lao động và nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Bị cáo Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tại phiên tòa ngày 12-11

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, tính đến giữa tháng 10-2025, cả nước có hơn 81.000 tàu cá từ 6m trở lên. Trong đó, 28.032 tàu thuộc diện bắt buộc lắp VMS và 99,12% số này đã hoàn thành lắp đặt.

Tuy nhiên, tình trạng ngắt hoặc làm gián đoạn tín hiệu vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Tại TPHCM, từ đầu năm đến tháng 10, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 800 tàu cá vi phạm quy định về giám sát hành trình, trong đó nhiều trường hợp mất tín hiệu kéo dài nhiều giờ.

Sau gần 8 năm kiên trì hành động, từ hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, đến xử lý nghiêm vi phạm, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU. Quan trọng hơn, là xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.

Giữ tín hiệu VMS luôn hoạt động không chỉ là nghĩa vụ của từng con tàu, mà còn là lời cam kết của Việt Nam với thế giới về phòng chống IUU.

TRÚC GIANG