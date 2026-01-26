Vụ cháy căn hộ chung cư tại TPHCM: Hai mẹ con tiên lượng rất xấu

Mặc dù được ê-kíp y bác sĩ nỗ lực điều trị và cứu chữa, các nạn nhân trong vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM) vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch.

Ngày 26-1, trao đổi với PV Báo SGGP, các bệnh viện tại TPHCM cho biết đang nỗ lực điều trị tích cực cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

3 mẹ con nạn nhân gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi), được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh rồi chuyển lên tuyến chuyên sâu.

Cụ thể, chị N.T.L. chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, thang điểm hôn mê Glasgow 3 điểm (trên thang điểm 15), đồng tử giãn 2 bên 7mm, đặt nội khí quản thở máy. Bệnh nhân bị bỏng độ 2 diện tích khoảng 22% ở vùng mặt và tứ chi.

TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân tổn thương phế nang 2 bên, nội soi ghi nhận mũi và khí quản, phế quản có đọng than. Trước đó, bệnh nhân ngưng tim được hồi sức thành công.

"Hiện bệnh nhân đang sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Ê-kíp đang nỗ lực hết sức, tuy nhiên tiên lượng vẫn rất xấu", BS Ngô Đức Hiệp nói.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé L.N.L.D. (9 tuổi) được điều trị tích cực, thở máy. Theo BS Diệp Quế Trinh, Trưởng Khoa bỏng - tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi tổn thương não do thời gian ngưng tim kéo dài, tiên lượng dè dặt.

Trong khi đó, bé L.T.N. (6 tuổi) đang được điều trị hồi sức, lọc máu, thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Tình trạng trẻ còn nặng.

Vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S rạng sáng ngày 24-1

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, rạng sáng 24-1, lửa bao trùm một căn hộ tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM) khiến 3 mẹ con chị N.T.L. nguy kịch.

Cư dân phá cửa đưa 3 nạn nhân ra ngoài nhưng người mẹ và một bé gái ngưng tim, được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

GIAO LINH