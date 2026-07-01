Ký kết hỗ trợ y tế toàn diện cho các cơ sở bảo trợ xã hội

Chiều 1-7, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM phối hợp Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị ký kết hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc lực lượng TNXP Thành phố.

Tại hội nghị, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TPHCM và các cơ sở bảo trợ xã hội ký kết hợp tác hỗ trợ y tế toàn diện.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hỗ trợ Làng Thiếu niên Thủ Đức; Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình; Bệnh viện Lê Văn Việt hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân; Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp hỗ trợ SOS - Làng trẻ em Thành phố.

Các đơn vị thực hiện ký kết

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM hỗ trợ công tác vận chuyển, tập huấn, sơ cấp cứu cho các cơ sở; Bệnh viện Nhi Đồng 2 hỗ trợ khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình; Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp hỗ trợ khám, điều trị phục hồi chức năng, đào tạo, tập huấn; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM hỗ trợ khám, điều trị HIV/AIDS cho Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và các trạm y tế phường Thủ Đức, Linh Xuân, Tam Bình, An Hội Tây cũng tham gia hỗ trợ công tác y tế cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tăng Minh và Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước trao hoa cảm ơn các đơn vị thực hiện ký kết

Nội dung hợp tác tập trung vào công tác khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, điều trị bệnh mạn tính, tư vấn chuyên môn từ xa, tập huấn kỹ năng xử trí cấp cứu ban đầu, truyền thông giáo dục sức khỏe... Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TPHCM và Lực lượng TNXP TPHCM chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Đỗ Hữu Chính phát biểu nhận xét, đây vừa là sự hỗ trợ về chuyên môn, vừa là sự tiếp sức quý báu để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ trong giai đoạn mới.

Các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng TNXP TPHCM đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 791 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những trường hợp có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, theo dõi liên tục và tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

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THU HOÀI