Ký túc xá ĐHQG TPHCM tiếp nhận hơn 12.000 tân sinh viên

Ngày 24-8, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM (Trung tâm) cho biết, năm học 2025-2026, đơn vị bố trí hơn 12.000 chỗ ở cho tân sinh viên các trường thành viên ĐHQG TPHCM và 23 cơ sở đào tạo tại TPHCM có ký kết hợp tác.

Chia 3 nhóm đối tượng

Theo Th.S Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm, năm học 2025-2026, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận tân sinh viên có ký kết thỏa thuận hợp tác vào ở nội trú KTX. Tân sinh viên có thể tìm hiểu thông tin đăng ký ở KTX tại địa chỉ: https://sv.ktxhcm.edu.vn/.

Theo ThS. Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm, việc tiếp nhận sinh viên nội trú được chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1: sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc tế (thuộc ĐHQG TPHCM), ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và ĐH Kiến trúc TPHCM. Nhóm này đăng ký ngay sau khi xác nhận nhập học trên cổng Bộ GD-ĐT.

Nhóm 2: sinh viên ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Sức khỏe, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế - Luật (thuộc ĐHQG TPHCM) và ĐH Luật TPHCM. Các trường này đã có dữ liệu trên hệ thống KTX.

Nhóm 3: sinh viên các trường ngoài như ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH FPT (phân hiệu TPHCM), ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Mở TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, cùng nhiều trường cao đẳng (iSPACE, Thủ Đức, Cao Thắng, Kinh tế Đối ngoại, Công thương TPHCM...). Nhóm này đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://sv.ktxhcm.edu.vn.

Nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên

Theo Th.S Tăng Hữu Thủy, năm học mới, Trung tâm tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm phí phòng ở (loại 6 và 8 sinh viên/phòng) cho các đối tượng chính sách như: sinh viên khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo/cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, KTX còn tổ chức “Bếp ăn chia sẻ sinh viên” để hỗ trợ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên diện chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn tích cực tham gia các hoạt động tại KTX được xem xét nhận thêm các chính sách khác của Trung tâm như: học bổng chắp cánh ước mơ; chương trình hành trình mùa xuân đưa sinh viên về quê đón tết; tham gia miễn phí hoặc mức học phí ưu đãi các khóa học ngoại ngữ; các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị có chuyên môn để cung cấp, trang bị các kỹ năng mềm, tư vấn, chăm sóc sức khỏe tinh thần, khám và quản lý hồ sơ sức khỏe theo quy định, đồng thời hòa mình vào các lễ hội âm nhạc, giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ được yêu thích.

“Tân sinh viên cần cảnh giác trước các thông tin lừa đảo trên mạng. Sau khi nhận được email thông báo từ KTX, các em phải liên hệ Ban quản lý theo hướng dẫn, hẹn ngày đến nhận phòng để tránh rủi ro”, ThS. Tăng Hữu Thủy lưu ý.

