Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” của cán bộ tuyên giáo – dân vận và báo chí TPHCM

Chuyến Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” sẽ đến các “địa chỉ đỏ” tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng. Hoạt động nhằm tri ân các thế hệ đi trước và bồi dưỡng lý tưởng cho người làm báo giai đoạn mới.

Cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM tham gia hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự kiến từ ngày 11 đến 15-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” dành cho đoàn cán bộ tuyên giáo – dân vận, báo chí – xuất bản TPHCM năm 2025.

Đoàn do đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn; có hơn 100 thành viên là cán bộ tuyên giáo – dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản TPHCM và một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thành phố.

Trong hành trình, đoàn sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trên đèo De (Thái Nguyên); thăm các khu di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang) – “Thủ đô kháng chiến” giai đoạn 1947-1954.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chia sẻ tại buổi họp đoàn ngày 7-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng về thăm những “cái nôi” của báo chí và văn hóa cách mạng, bao gồm: khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, Thái Nguyên); nơi đặt tòa soạn Báo Cứu Quốc và thành lập ngành nhiếp ảnh, điện ảnh Việt Nam; địa điểm ra đời của Báo Quân đội nhân dân và nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên; trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi đào tạo lớp nhà báo đầu tiên trong kháng chiến.

Tại Cao Bằng, đoàn thăm khu di tích Pác Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941, thăm nơi Bác sáng lập Báo Việt Nam Độc Lập và các danh thắng thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao.

Quang cảnh buổi họp đoàn ngày 7-11. Ảnh HOÀNG HÙNG

Đoàn dự kiến làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Đoàn cũng sẽ đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy (Cao Bằng), thể hiện tình cảm và trách nhiệm của TPHCM với các địa phương biên giới.

Hành trình là hoạt động chính trị - xã hội ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ tuyên giáo, dân vận, báo chí TPHCM đối với thế hệ đi trước; đồng thời góp phần bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

