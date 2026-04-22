Kỳ vọng bước nhảy vọt về hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân tới thăm Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… Sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư Hàn Quốc đã mở ra kỳ vọng về bước nhảy vọt về hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Giữ vững vị trí đối tác hàng đầu

Trong cấu trúc quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc, kinh tế tiếp tục là trụ cột nổi bật nhất. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1, đối tác thương mại lớn thứ 3, nguồn cung ODA lớn thứ 2 của Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đã đạt 26,8 tỷ USD, tăng tới 30%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 8,1 tỷ USD, nhập khẩu của Việt Nam đạt 18,7 tỷ USD. Hiện Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng của doanh nghiệp FDI (đầu tư nước ngoài) như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Sản xuất chíp bán dẫn tại Công ty TNHH Hana Micron Vina (Hàn Quốc), Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Ninh ẢNH: VIẾT CHUNG

Ở góc độ đầu tư, tính đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc có 10.447 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 98,9 tỷ USD, chiếm hơn 18% tổng vốn FDI. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dòng vốn FDI Hàn Quốc đang tăng mạnh vào các lĩnh vực chiến lược.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho biết, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo trong dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc, với hơn 73% tổng vốn đăng ký. Nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao đã hình thành các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại các địa bàn trọng điểm như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên và TPHCM.

Kỳ vọng bước nhảy vọt chiến lược

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam nhận định, chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử 34 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Vào thời điểm Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo hứa hẹn đem lại nhiều kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực.

Theo Đại sứ Choi Young Sam, hiện hợp tác kinh tế giữa 2 nước đã vượt qua giai đoạn tập trung vào ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, chuyển sang giai đoạn cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tương lai và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàn Quốc sẵn sàng trở thành đối tác đồng hành vững chắc nhất trong quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Ko Tae Yeon cho rằng, với chính sách mở cửa mạnh mẽ cùng với vị trí chiến lược tại châu Á tiếp tục là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm chiều 21-4 tại Hà Nội giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun-duk, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam, đặc biệt với các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, phát triển khu công nghiệp.

Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc trong cung cấp vốn ODA, với tổng viện trợ trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD.

MINH DUY