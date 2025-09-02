Kỳ vọng những cung đường kết nối

Khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ có đặc điểm địa hình phân hóa, nên việc đầu tư hạ tầng giao thông luôn gặp nhiều khó khăn vì khoảng cách giữa các trung tâm xa, chi phí vốn đầu tư lớn.

Trước nhu cầu bức thiết của phát triển, những tuyến đường giao thông đã và đang được triển khai, trở thành động lực thúc đẩy phát triển nội vùng và liên vùng.

Quốc lộ 28B đang được gấp rút thi công mở rộng kết nối trục Đông - Tây của tỉnh Lâm Đồng vào đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Kết nối vùng núi với miền biển

Trong khi chờ Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được phê duyệt, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 2.350 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24 dài 57,5km (đoạn từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông).

Quốc lộ 24 dài khoảng 165km, là tuyến giao thông duy nhất nối khu vực phía Tây và phía Đông Quảng Ngãi. Hiện nay, phần lớn quốc lộ này qua đèo Viôlăk khá nhỏ hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, việc đầu tư 2 tuyến đường nói trên là chìa khóa mở cánh cửa phát triển du lịch toàn diện. Không chỉ là những tuyến đường, đó còn là hành lang kết nối rừng và biển, kết nối trải nghiệm giữa phía Tây Quảng Ngãi với những bãi biển đẹp phía Đông. Đây sẽ là nền tảng để hình thành các tour liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú, tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư và cộng đồng địa phương hưởng lợi từ du lịch bền vững.

Tại Gia Lai, Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nhận được kỳ vọng rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Suốt thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục kiểm tra, làm việc với các địa phương nơi dự án đi qua để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị các mỏ vật liệu cho thi công dự án, phấn đấu khởi công vào tháng 10-2025.

Còn tại Lâm Đồng, Dự án nâng cấp quốc lộ 28B nối 2 điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né với quy mô gần 68km và vốn đầu tư 1.435 tỷ đồng là trọng điểm kết nối vùng Đông - Tây. Ngoài quốc lộ 28B, hiện tuyến quốc lộ 28 nối từ biển lên phía Tây tỉnh Lâm Đồng cũng đang được tính toán để nâng cấp, đáp ứng việc liên thông vùng.

Khi Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28 và quốc lộ 28B hoàn thành, kết nối trực tiếp với các tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây sẽ giúp giải quyết bài toán giao thông cho các vùng của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tạo “hành lang Đông - Tây”, đưa nông sản Tây Nguyên ra biển nhanh hơn, kết nối tam giác biển - cao nguyên - công nghiệp năng lượng và mở ra cơ hội cho du lịch “hai trong một” - biển và núi, nâng vị thế của tỉnh Lâm Đồng như một cửa ngõ chiến lược liên vùng.

Trục dọc kết nối liên vùng

Ở trục dọc Bắc - Nam của tỉnh Lâm Đồng, đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (có tổng chiều dài 73,62km) đã được khởi công xây dựng vào tháng 6-2025. Đây là hợp phần cuối vô cùng quan trọng của đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, 1 trong 10 đường cao tốc trọng điểm quốc gia khu vực phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tương tự, Dự án đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 65,88km hiện đang được tỉnh Lâm Đồng gấp rút hoàn tất hồ sơ để sớm khởi công. Hiện dự án đã hoàn thành cắm cọc tạm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng và bàn giao cho các địa phương có dự án đi qua quản lý.

Đường cao tốc này sẽ kết nối với đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), sau khi hoàn thành sẽ góp phần liền mạch đường cao tốc nối từ TPHCM đến trung tâm tỉnh Lâm Đồng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho quốc lộ 20 vốn đã quá tải và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thời gian qua, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia và địa phương được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình đường cao tốc qua địa bàn tỉnh như đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành trong các năm 2023 và 2024.

Đến tháng 4-2025, hơn 70km đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã đưa vào khai thác, 13km còn lại hoàn thành dịp 2-9 năm nay, rút ngắn hành trình từ TPHCM đến hầm Đèo Cả (giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk) chỉ còn hơn 5 giờ. Việc đường cao tốc thông suốt giúp thời gian di chuyển của người dân rút ngắn nhiều hơn so với di chuyển bằng quốc lộ.

Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã khởi công vào tháng 6-2023, dự kiến khai thác năm 2027, trong đó 20km đầu tuyến hoàn thành vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trục ngang chiến lược nối liền Đắk Lắk đến Khu kinh tế Vân Phong, giúp giải quyết bài toán giao thông và phát triển kinh tế, du lịch cho vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Tại Đắk Lắk, những ngày này, ngành chức năng tỉnh đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tuyến có chiều dài khoảng 96km, đi qua địa phận 12 xã, phường với điểm đầu tại xã Xuân Lộc, điểm cuối tại xã Hòa Xuân.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có ý nghĩa then chốt trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công; hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, bố trí tái định cư công bằng, minh bạch, kịp thời nhằm ổn định đời sống người dân.

ĐOÀN KIÊN - NGUYỄN TIẾN - HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG - HIẾU GIANG