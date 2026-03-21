Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa

Đến dự có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với quá trình đô thị hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I (2026-2031) Hội Di sản văn hóa TPHCM

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ III (2021-2026) của Hội Di sản văn hóa TPHCM (trước đây), Hội Di sản văn hóa TPHCM hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 và áp lực phát triển đô thị. Tuy vậy, Hội vẫn duy trì hoạt động ổn định, từng bước khẳng định vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực di sản văn hóa của Thành phố.

Ban chấp hành Hội di sản văn hóa TPHCM nhiệm kỳ I (2026- 2031) ra mắt đại hội

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như bộ máy chưa thật sự ổn định, nguồn lực tài chính còn hạn chế. Từ thực tiễn, Hội rút ra bài học về tăng cường liên kết giữa các chủ thể, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong khai thác giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển công nghiệp văn hóa.

Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2026-2031), bà Lê Tú Cẩm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM.

Trong nhiệm kỳ I (2026-2031), Hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố tổ chức, phát triển hội viên trẻ; nâng cao chất lượng tham gia quản lý nhà nước về di sản; tăng cường liên kết giữa các địa phương, lĩnh vực; đẩy mạnh quảng bá, giáo dục ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Định hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ là phát huy di sản văn hóa như một “nguồn lực mềm”, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa bền vững. Trong đó, hai trụ cột “kết nối” và “sáng tạo” được xác định là động lực để đưa di sản từ giá trị lưu trữ trở thành nguồn lực phục vụ phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TPHCM và cả nước trong giai đoạn mới.

Đại hội nhiệm kỳ I mở ra giai đoạn phát triển mới cho Hội Di sản văn hóa TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố trong thời kỳ hội nhập.

HỒNG DƯƠNG