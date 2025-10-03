Lâm Đồng: Bố trí cán bộ ở lại Phan Thiết, Gia Nghĩa làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ký văn bản gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh về việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (TP Phan Thiết, Gia Nghĩa trước đây).

Tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí công chức, viên chức làm việc tại Khu vực 2 là trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (trước đây), Khu vực 3 là trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông (trước đây).

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đối tượng được bố trí làm việc tại 2 khu vực trên gồm nhân sự thực hiện nhiệm vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Một số lĩnh vực quản lý chuyên ngành phát sinh nhiều công việc cần xử lý ngay tại cơ sở như tiếp công dân.

Bên cạnh đó là các mảng đặc thù gồm kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy, kiểm dịch, quản lý thị trường, hỗ trợ phòng chống thiên tai, xử lý môi trường…

Đối với các cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù, hoạt động chuyên môn gắn với địa bàn đã có trụ sở riêng; các sở, ngành xem xét, bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định.

Sau sáp nhập, hàng ngàn cán bộ, công chức từ trung tâm hành chính tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (trước đây) về Đà Lạt làm việc. Tuy nhiên, do khoảng cách xa (từ 160-180km), hệ thống giao thông đi lại còn hạn chế khiến cho việc xử lý công việc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là một số lĩnh vực đặc thù.

ĐOÀN KIÊN