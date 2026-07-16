Đưa trái tim vượt hơn 1.700km cứu bệnh nhi 15 tuổi

Sau hành trình hơn 1.700 km, ê-kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mất 60 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim hoạt động trở lại trong lồng ngực người nhận.

Lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường cho xe cứu thương vận chuyển tạng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Ngày 16-7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi bị suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não, 49 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) được vận chuyển khẩn trương bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TPHCM.

Người nhận tim là bệnh nhi nam, 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim với phân suất tống máu giảm nặng. Từ tháng 3-2026, người bệnh đã trải qua 6 lần nhập viện do các đợt suy tim mất bù. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Người hiến tim là một người bệnh nam 49 tuổi tại Hà Nội, được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

Tạng hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TPHCM để ghép cho bệnh nhi

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ê-kíp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình lấy đa tạng.

Từ nghĩa cử của người hiến, tim, gan, thận và giác mạc được tiếp nhận, điều phối để ghép cho 4 người bệnh, đồng thời trao cơ hội phục hồi thị lực cho những trường hợp phù hợp.

Ê-kip bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ghép tạng cho người bệnh

Trong suốt hành trình vận chuyển, trái tim hiến được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn. Nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép và chức năng tim sau ghép, toàn bộ quá trình được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, trái tim hiến được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong vòng 4 giờ.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, sau 60 phút thực hiện các miệng nối và tái lập tuần hoàn, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận, huyết động sau phẫu thuật ổn định.

THÀNH SƠN