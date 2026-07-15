Cảnh sát giao thông mở đường giúp sản phụ và trẻ sơ sinh đến viện an toàn

Đang mở đường cho sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ, các đồng chí CSGT bất ngờ đổi hướng đến Bệnh viện Thống Nhất vì em bé chào đời trên taxi. Quyết định này đã giúp mẹ và con sản phụ được an toàn.

Ngày 15-7, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp đặc biệt: sản phụ cùng bé trai còn nguyên dây rốn vì sinh rớt trên taxi.

Theo đó, ngày 12-7, chị N.T.K. (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) có dấu hiệu đau bụng ở tuần thai 38. Người nhà thuê xe đưa chị K. đến Bệnh viện Từ Dũ.

Khi gặp các đồng chí thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ, người nhà liền xuống nhờ các anh hỗ trợ mở đường đến bệnh viện.

Khi đoàn xe đến khu vực giao lộ Trường Chinh – Cách mạng Tháng Tám, em bé bất ngờ chào đời trên taxi. Nhận thấy cần đưa mẹ và bé đến cơ sở y tế gần nhất, 2 đồng chí CSGT lập tức đổi hướng vào Bệnh viện Thống Nhất.

Mẹ và trẻ sơ sinh còn dây rốn được chuyển vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh cắt từ clip.

Lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày, sản phụ được đưa đến khoa Cấp cứu. Lúc này, em bé vẫn còn dây rốn, nặng 2.800 gram, khóc to sau sinh.

Theo ThS-BS Lê Đình Triều Giang, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, ê-kíp khẩn trương đánh giá và chăm sóc đồng thời cả mẹ và bé.

"Sản phụ tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chưa ghi nhận chảy máu âm đạo bất thường. Trẻ hồng hào, khóc to, khả năng thích nghi sau sinh khá tốt", BS Triều Giang nói.

Ngay sau đó, trẻ được ủ ấm, da kề da, kẹp dây rốn và theo dõi hô hấp, tuần hoàn. Sau khi tình trạng ổn định, mẹ và bé được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục chăm sóc chuyên khoa. Hiện, sức khỏe hai mẹ con đều tốt.

Hai đồng chí CSGT hỗ trợ mở đường cấp cứu cho mẹ con sản phụ. Ảnh cắt từ clip.

Theo đại diện Bệnh viện Thống Nhất, kết quả đáng mừng trên là nhờ sự phối hợp nhanh chóng, trách nhiệm giữa người nhà, tài xế taxi, lực lượng CSGT và nhân viên y tế.

Trong đó, quyết định đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất của các đồng chí CSGT giúp hành trình vượt cạn an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, những tuần cuối thai kỳ, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện cơn gò đều, tăng dần về cường độ và tần suất; ra huyết hoặc ra nước âm đạo; đau bụng từng cơn hay thai máy bất thường.

Việc chủ động nhập viện sớm giúp hạn chế nguy cơ sinh con trên đường và những biến chứng có thể xảy ra ngoài cơ sở y tế.

GIAO LINH