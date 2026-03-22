Lâm Đồng: Đánh thức tiềm năng du lịch đặc khu Phú Quý

Ngày 22-3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn công tác khảo sát, kết nối phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo tại khu vực phía Đông của tỉnh, với trọng tâm là đặc khu Phú Quý.

Đánh thức tiềm năng du lịch đặc khu Phú Quý

Hoạt động nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng.

Đoàn đã khảo sát một số điểm đến tiêu biểu như cột cờ chủ quyền Phú Quý, khu vực biển Mộ Thầy, Hòn Tranh và nhiều thắng cảnh nổi tiếng khác. Các điểm này có cảnh quan tự nhiên đặc sắc, bãi biển đẹp, nước trong xanh, thuận lợi phát triển các hoạt động du lịch biển như tắm biển, lặn ngắm san hô, thể thao nước.

Bên cạnh đó, địa phương đang quy hoạch khu C – phân khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp tại thôn Thương Châu (khoảng 50ha), định hướng phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, thể thao biển, ẩm thực và dịch vụ cao cấp nhằm thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn dẫn đầu đoàn khảo sát

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp lữ hành tập trung góp ý phát triển du lịch Phú Quý theo hướng xanh, bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng cần chú trọng xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; phát triển phương tiện thân thiện như xe điện; đẩy mạnh du lịch cộng đồng và xây dựng thương hiệu riêng cho điểm đến.

Cột mốc chủ quyền Phú Quý thu hút đông đảo du khách tới tham quan

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Lan Ngọc, cho biết công tác đảm bảo an toàn cho du khách vẫn còn hạn chế. Một số điểm chưa có đầy đủ biển cảnh báo, hướng dẫn. Thời gian tới cần bổ sung hạ tầng an toàn, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa du lịch, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin để hỗ trợ du khách.

Khu vực biển Mộ Thầy với nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho rằng, đặc khu Phú Quý có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, lượng khách tăng qua từng năm; tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về hạ tầng như điện, nước và xử lý rác thải.

Do đó, thời gian tới, đặc khu cần tập trung quy hoạch chi tiết từng khu vực, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đa dạng hóa loại hình từ du lịch xanh, cộng đồng đến nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và du khách, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Quý trở thành thương hiệu du lịch mạnh trong nước và quốc tế.

Biển Hòn Tranh thuộc đặc khu Phú Quý

Theo kế hoạch, ngày 23-3, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát các điểm du lịch tại khu vực Cổ Thạch và bãi đá bảy màu tại xã Liên Hương.

TIẾN THẮNG