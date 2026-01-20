Đặc khu Phú Quý có thêm tàu cao tốc giường nằm kết nối đất liền

Tàu cao tốc Phú Quý Express chính thức được chấp thuận hoạt động trở lại trên tuyến vận tải thủy Phú Quý – Phan Thiết, góp phần tăng phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Tàu cao tốc Phú Quý Express là tàu duy nhất có giường nằm chở khách ra đặc khu Phú Quý

Sáng 20-1, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chấp thuận cho tàu Phú Quý Express của Công ty TNHH Vận tải hành khách Thành Thành Phát hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến đường biển Phú Quý – Phan Thiết và ngược lại.

Theo bà Võ Thị Kim Thu, Quản lý chính phòng vé tàu Phú Quý Express, tàu có sức chứa 374 hành khách, gồm 280 giường nằm và số còn lại là ghế ngồi. Đây là tàu cao tốc hai thân hiện đại, đồng thời là tàu duy nhất có giường nằm trong 4 tàu cao tốc của 3 hãng đang khai thác tuyến Phan Thiết – Phú Quý.

Hành khách lên tàu cao tốc Phú Quý Express ra đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tàu di chuyển từ đất liền ra đặc khu Phú Quý trong khoảng 2,5 giờ. Giá vé niêm yết hiện là 400.000 đồng/người đối với giường nằm và 370.000 đồng/người đối với ghế ngồi. Nhân dịp tàu hoạt động trở lại, đơn vị khai thác áp dụng mức giá ưu đãi lần lượt 370.000 đồng/người (giường nằm) và 320.000 đồng/người (ghế ngồi).

Trước đó, Phú Quý Express từng khai thác tuyến này từ tháng 1-2019 và tạm dừng hoạt động vào tháng 3-2025. Việc tàu hoạt động trở lại nâng tổng số tàu cao tốc ra vào đặc khu Phú Quý lên 4 chiếc, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

TIẾN THẮNG