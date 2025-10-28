Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc qua Quốc lộ 28 bị sạt lở

Sáng 28-10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng 28-10 khiến đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại.

Bước đầu, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ghi nhận 7 điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc. Trong đó, có 2 điểm sạt trượt quy mô lớn tại Km 51 và Km 50+200 thuộc Quốc lộ 28. Tại những vị trí này cả taluy âm và dương bị sạt, lượng lớn đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường khiến giao thông qua Quốc lộ 28 bị gián đoạn.

Một vị trí bị sạt lở trên Quốc lộ 28 vào sáng 28-10

Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả sạt lở. Tuy nhiên, do lượng đất tràn xuống mặt đường lớn, gây trơn trượt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn. Dự kiến, chiều cùng ngày lực lượng chức năng sẽ xử lý xong hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Một vị trí bị sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc Quốc lộ 28 (nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc) kết nối từ Quốc lộ 20 đến Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN