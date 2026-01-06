Sau khi nhặt được túi nilon chứa 2.140 tờ vé số với tổng trị giá hơn 21 triệu đồng, một người dân đã mang tới cơ quan công an để tìm người đánh rơi trả lại.

Sáng 5-1, ông Vũ Trường Sơn (sinh năm 1966), thôn Thắng Lợi, xã Đồng Phú (Đồng Nai) nhặt được một túi nilon trên đường D4 - Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và mang đến công an xã trình báo, nhờ xác minh để trả lại người đánh rơi. Qua kiểm tra, trong bịch nilon có tổng cộng 8 cọc vé số gồm có 2.140 tờ của các đài TPHCM (xổ chiều 5-1), Bà Rịa - Vũng Tàu (xổ chiều 6-1), với tổng trị giá 21,4 triệu đồng.

Một người dân ở Đồng Nai trả lại ﻿2.140 tờ vé số cho người đánh rơi. Ảnh: CATĐN

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đồng Phú đã khẩn trương xác minh, rà soát thông tin các đại lý vé số trên địa bàn. Kết quả, nhanh chóng xác định được chủ sở hữu túi vé số trên là đại lý vé số Thành Đạt, do ông N.T.Đ. (sinh năm 1972) làm chủ và tiến hành trao trả tài sản theo đúng quy định.

PHÚ NGÂN